В ГУР показали, как уничтожают десантные катера и ЗРК оккупантов в Крыму (видео)

Операции ГУР

Напомним, сегодня в ГУР показали, как ударные дроны уничтожают командные пункты и бронетехнику российских оккупантов. Беспилотники наносят точные удары по важным военным объектам врага.

Также на днях в ГУР показали подготовку спецподразделения "Стугна". На Купянском направлении продолжались активные боевые действия по зачистке территории от российских оккупантов.

Кроме того, бойцы украинской разведки метко проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.

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