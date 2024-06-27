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В ГУР показали, как легионеры уничтожают россиян на Харьковском направлении (видео)

Фото: легионеры ГУР уничтожают россиян на Харьковском направлении (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Легионеры украинской разведки (ГУР) уничтожают оккупантов на линии фронта. В частности - на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Воины группы "Астра" Международного легиона ГУР МО Украины работают в Харьковской области", - говорится в сообщении.

В частности, они уничтожают российских оккупантов с помощью FPV-дронов, проводят разведку и держат позиции.

Что известно о легионерах

Международный легион Главного управления разведки (ГУР) включает в себя добровольцев из более чем 50 стран.

В частности, ранее ГУР показало работу воинов Международного легиона под Часовым Яром, отражающих попытки российских атак.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска начали новое наступление в Харьковской области с 10 мая. ВСУ удалось остановить продвижение оккупантов, но бои продолжаются на Волчанском направлении и в районе Липцев.

По последним данным российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Захватчики пытаются туда пробиться.

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