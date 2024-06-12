В ГУР показали, как легионеры уничтожают оккупантов из Browning M2 возле Часового Яра

"Легионеры Международного легиона ГУР возле Часового Яра уничтожают врага из крупнокалиберного пулемета "Browning M2", - говорится в сообщении.

Что известно про "Browning M2"

Пулемет Browning M2 - крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Этот пулемет эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.

Разнообразные модификации этого пулемета широко использовались армией США с 1920-х годов по сей день, он использовался на протяжении Второй мировой, Корейской, Вьетнамской, Иракской и других войн. Этот пулемет остается на вооружении многих стран НАТО и ряда других стран. Широко применялся в авиации США во время Второй мировой войны (Р-40, P-47, P-51).

Ситуация в районе Часового Яра

Россияне постоянно штурмуют позиции ВСУ из разного вида вооружения в районе Часового Яра Донецкой области. В частности, оккупанты наносят удары по Часовому Яру Донецкой области при помощи термобарических боеприпасов.

11 июня в ВСУ уточняли, что оккупанты не захватили село Ивановское и не продвинулись в глубь города Часов Яр в Донецкой области. Эти населённые пункты контролируют Вооруженные силы Украины.

При этом, уже 12 июня в британской разведке рассказали, что РФ, вероятно, добилась ограниченного прорыва в восточный пригород Часового Яра.