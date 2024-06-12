В ГУР показали, як легіонери нищать окупантів з Browning M2 біля Часового Яру

"Легіонери Міжнародного легіону ГУР біля Часового Яру нищать ворога із крупнокаліберного кулемета "Browning M2", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про "Browning M2"

Кулемет Browning M2 - великокаліберний кулемет, розроблений наприкінці Першої світової війни Джоном Браунінгом. Цей кулемет ефективний проти піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту, човнів та літаків на низьких висотах.

Різноманітні модифікації цього кулемета широко використовувалися армією США з 1920-х років по сьогодні, він використовувався протягом Другої світової, Корейської, В'єтнамської, Іракської та інших війнах. Цей кулемет залишається на озброєнні багатьох країн НАТО та ряду інших країн. Широко застосовувався в авіації США під час Другої світової війни (Р-40, P-47, P-51).

Ситуація у районі Часового Яру

Росіяни постійно штурмують позиції ЗСУ з різного виду озброєння у районі Часового Яру Донецької області. Зокрема, окупанти завдають ударів по Часовому Яру Донецької області за допомогою термобаричних боєприпасів.

11 червня у ЗСУ уточнювали, що окупанти не захопили село Іванівське і не просунулися в глиб міста Часів Яр у Донецькій області. Ці населені пункти контролюють Збройні сили України.

При цьому вже 12 червня в британській розвідці розповіли, що РФ, ймовірно, домоглася обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру.