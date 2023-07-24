ГУР об угрозах "вагнеровцев" пойти на Польшу: ее армия только бы обрадовалась

По его словам, заявления и угрозы "вагнеровцев" в адрес Польши прогнозировались. Юсов считает, что перемещение ЧВК "Вагнер" в Беларусь произошло для того, чтобы постоянно раздражать соседние страны НАТО и Европейский союз.

"Если говорить о серьезности этих угроз: извините, сегодня в бывшей ПИК, на самом деле она "ПВК", никогда не было — этой группировки вагнеровцев нет достаточных сил и средств для того, чтобы реально представлять угрозу для, например, Польши", - сказал он.

Юсов заметил, что попытка атаки "вагнеровцев" на Польшу стала бы "самоубийством" для террористов.

"Я убежден, что армия Польши только обрадовалась бы подобным случаям и быстро решила все эти проблемы", - подчеркнул он.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта лидера ППК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его наемников должна была переместиться в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин. В стране уже оборудовали палаточный лагерь для солдат.

В Беларусь уже прибыли в 10 колонн "вагнеровцев". И сам Пригожин уже несколько раз прилетал в Беларусь.

20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники ЧВК "Вагнера" проведут совместные учения.

При этом Польша ожидает определенные провокации со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток. В Офисе президента также не исключают провокаций у границы Польши и стран Балтии.

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