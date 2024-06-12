В ГУР подтвердили поражение двух Су-57 и рассказали о степени повреждений

Удар по Су-57

Напомним, 9 июня ГУР сообщило о том, что на территории аэродрома "Ахтубинск" был нанесен удар по российскому самолету Су-57.

При этом позже представитель ГУР Андрей Юсов допустил, что поражен был не один Су-57, а сразу два. Также была информация о пострадавших среди личного состава оккупантов.

Более детально о Су-57 - в материале РБК-Украина.

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