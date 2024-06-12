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В ГУР подтвердили поражение двух Су-57 и рассказали о степени повреждений

Фото: дрон атаковал сразу два российских Су-57 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате атаки дрона в России в субботу, 8 июня, были поражены два новейших многоцелевых самолета Су-57.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Да, относительно подтверждения поражения мы можем сейчас говорить о том, что у одного Су-57 значительные повреждения, у другого - более легкие. Вероятно, его можно будет восстановить в более быстрые сроки", - рассказал Юсов. 

При этом он напомнил, что Су-57 были поражены впервые. Они являются "сверхновыми" истребителями РФ и гордостью Воздушно-космических сил страны-агрессора. 

 

Удар по Су-57

Напомним, 9 июня ГУР сообщило о том, что на территории аэродрома "Ахтубинск" был нанесен удар по российскому самолету Су-57.

При этом позже представитель ГУР Андрей Юсов допустил, что поражен был не один Су-57, а сразу два. Также была информация о пострадавших среди личного состава оккупантов.

Более детально о Су-57 - в материале РБК-Украина.

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