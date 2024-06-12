У ГУР підтвердили ураження двох Су-57 та розповіли про ступінь пошкоджень

"Так, щодо підтвердження ураження ми можемо зараз говорити про те, що в одного Су-57 значні пошкодження, в іншого - легші. Ймовірно, його можна буде відновити у більш швидкий термін", - розповів Юсов.

При цьому він нагадав, що Су-57 були уражені вперше. Вони є "надновими" винищувачами РФ і гордістю Повітряно-космічних сил країни-агресора.