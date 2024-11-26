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ГУР перехватило разговор военных КНДР в Курской области (видео)

Вторник 26 ноября 2024 10:26
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ГУР перехватило разговор военных КНДР в Курской области (видео) Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские разведчики перехватили разговор военных Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), который Российская Федерация (РФ) разместила в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО).

Дежурный на рации, северокорейский военный, проводил сеанс проверки связи, одновременно подгоняя солдат. Он требовал, чтобы те действовали быстрее, призывая их на корейском языке спешить и возвращаться обратно.

Привлечение КНДР к войне против Украины

В конце октября в медиа появилась информация о том, что Северная Корея направила своих военных для поддержки России в войне против Украины.

В частности, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на тот момент на территории России уже находилось около трех тысяч северокорейских солдат. По его словам, их количество в ближайшее время должно было существенно возрасти, что впоследствии и произошло.

Во вторник, 19 ноября, Зеленский сообщил, что численность северокорейских военных на территории РФ достигла 11 тысяч, и эта цифра может вырасти до 100 тысяч человек.

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ГУР Курская область
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