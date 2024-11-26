ГУР перехватило разговор военных КНДР в Курской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО).

Дежурный на рации, северокорейский военный, проводил сеанс проверки связи, одновременно подгоняя солдат. Он требовал, чтобы те действовали быстрее, призывая их на корейском языке спешить и возвращаться обратно.

Привлечение КНДР к войне против Украины

В конце октября в медиа появилась информация о том, что Северная Корея направила своих военных для поддержки России в войне против Украины.

В частности, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на тот момент на территории России уже находилось около трех тысяч северокорейских солдат. По его словам, их количество в ближайшее время должно было существенно возрасти, что впоследствии и произошло.

Во вторник, 19 ноября, Зеленский сообщил, что численность северокорейских военных на территории РФ достигла 11 тысяч, и эта цифра может вырасти до 100 тысяч человек.