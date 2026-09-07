В ГУР оценили, на сколько РФ хватит ресурсов для ведения войны

По словам главы украинской разведки, агрессор сейчас находится в гораздо худшем финансовом положении, чем в начале войны. Главными проблемами российской системы являются острая нехватка трудовых ресурсов, стремительный рост дефицита федерального бюджета и ухудшение ситуации в банковском секторе.

Несмотря на эти значительные трудности, РФ все еще сохраняет значительный запас прочности для продолжения боевых действий на фронте.

"В то же время, ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы", - подчеркнул Иващенко.

Как лишить окупантов возможности воевать

По словам главы ГУР, чтобы окончательно истощить военную машину агрессора, необходима слаженная и жесткая работа Украины совместно с международными партнерами. Ключевую роль в этом сыграют санкции, которые должны реально работать и лишать врага доступа к технологиям.

"Мы понимаем, из каких стран в РФ поступают электронная компонентная база, станки, специальная химия. Появляется много компаний-прокладок, которые завозят в Россию то, что потом работает на ее военную машину против нас", - отметил Иващенко.