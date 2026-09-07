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В ГУР оценили, на сколько РФ хватит ресурсов для ведения войны

12:24 07.09.2026 Пн
2 мин
Иващенко рассказал, что поможет истощить военную машину агрессора
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Олег Иващенко (facebook.com_zelenskyy.official)

Экономика России существенно ослабла после полномасштабного вторжения, однако имеющихся ресурсов для ведения войны против Украины оккупантам может хватить еще на 2027 и 2028 годы.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки МОУ Олег Иващенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

По словам главы украинской разведки, агрессор сейчас находится в гораздо худшем финансовом положении, чем в начале войны. Главными проблемами российской системы являются острая нехватка трудовых ресурсов, стремительный рост дефицита федерального бюджета и ухудшение ситуации в банковском секторе.

Несмотря на эти значительные трудности, РФ все еще сохраняет значительный запас прочности для продолжения боевых действий на фронте.

"В то же время, ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы", - подчеркнул Иващенко.

Как лишить окупантов возможности воевать

По словам главы ГУР, чтобы окончательно истощить военную машину агрессора, необходима слаженная и жесткая работа Украины совместно с международными партнерами. Ключевую роль в этом сыграют санкции, которые должны реально работать и лишать врага доступа к технологиям.

"Мы понимаем, из каких стран в РФ поступают электронная компонентная база, станки, специальная химия. Появляется много компаний-прокладок, которые завозят в Россию то, что потом работает на ее военную машину против нас", - отметил Иващенко.

Напомним, 6 сентября в Киеве состоялись три раунда переговоров украинской делегации со специальными представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

В ходе встреч стороны обсудили пути завершения войны, гарантии безопасности для Украины, ее будущее, а также вопросы экономического восстановления и послевоенного восстановления.

Отметим, по итогам переговоров американские представители назвали разговор содержательным и заявили о заинтересованности в достижении долгосрочного мира.

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