У ГУР оцінили, на скільки РФ вистачить ресурсів для ведення війни

За словами очільника української розвідки, агресор зараз перебуває у значно гіршому фінансовому становищі, ніж на початку війни. Головними проблемами російської системи є гостра нестача трудових ресурсів, стрімке зростання дефіциту федерального бюджету та загальне погіршення ситуації в банківському секторі.

Попри ці суттєві труднощі, РФ все ще зберігає значний запас міцності для продовження бойових дій на фронті.

"Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки", - наголосив Іващенко.

Як позбавити окупантів можливості воювати

За словами очільника ГУР, щоб остаточно виснажити військову машину агресора, потрібна злагоджена та жорстка робота України спільно з міжнародними партнерами. Ключову роль у цьому мають відіграти санкції, які повинні реально працювати та позбавляти ворога доступу до технологій.

"Ми розуміємо, з яких країн до РФ надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З’являється багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас", - зазначив Іващенко.