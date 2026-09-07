В ГУР оценили, на сколько РФ хватит ресурсов для ведения войны
Экономика России существенно ослабла после полномасштабного вторжения, однако имеющихся ресурсов для ведения войны против Украины оккупантам может хватить еще на 2027 и 2028 годы.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки МОУ Олег Иващенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".
По словам главы украинской разведки, агрессор сейчас находится в гораздо худшем финансовом положении, чем в начале войны. Главными проблемами российской системы являются острая нехватка трудовых ресурсов, стремительный рост дефицита федерального бюджета и ухудшение ситуации в банковском секторе.
Несмотря на эти значительные трудности, РФ все еще сохраняет значительный запас прочности для продолжения боевых действий на фронте.
"В то же время, ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы", - подчеркнул Иващенко.
Как лишить окупантов возможности воевать
По словам главы ГУР, чтобы окончательно истощить военную машину агрессора, необходима слаженная и жесткая работа Украины совместно с международными партнерами. Ключевую роль в этом сыграют санкции, которые должны реально работать и лишать врага доступа к технологиям.
"Мы понимаем, из каких стран в РФ поступают электронная компонентная база, станки, специальная химия. Появляется много компаний-прокладок, которые завозят в Россию то, что потом работает на ее военную машину против нас", - отметил Иващенко.
Напомним, 6 сентября в Киеве состоялись три раунда переговоров украинской делегации со специальными представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
В ходе встреч стороны обсудили пути завершения войны, гарантии безопасности для Украины, ее будущее, а также вопросы экономического восстановления и послевоенного восстановления.
Отметим, по итогам переговоров американские представители назвали разговор содержательным и заявили о заинтересованности в достижении долгосрочного мира.