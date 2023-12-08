Зеленский заявил об эвакуации новой группы украинцев из Сектора Газа

Украине сегодня, 8 декабря, удалось эвакуировать из Сектора Газа почти 40 своих граждан. Дипломаты продолжают работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Наша разведка, наши дипломаты, продолжают эвакуацию граждан Украины из Сектора Газа. Весь день сегодня ведется вывод наших людей на безопасную территорию. Еще почти 40 граждан Украины в безопасности", - заявил глава украинского государства.

Он также поблагодарил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, дипломатов и друзей нашей страны в регионе за организацию эвакуации.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

Напомним, после того, как боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, Тель-Авив начал против террористов военную операцию.

В результате этого палестинский анклав был фактически заблокирован - никто не мог покинуть его территорию, поскольку все пункты пропуска прекратили работу.

Только в ноябре оттуда начали эвакуировать иностранцев. 8 ноября из Сектора Газа вывезли первую группу украинцев. Эвакуация продолжается уже месяц.

1 декабря посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что на территории палестинского анклава могут оставаться еще около 500 украинцев.