ГУР об операции в Белгородской области: была собрана ценная информация для разведки

В ходе операции в Белгородской области была собрана для украинской разведки важная информация.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире проекта "Новый отсчет".

Подробности информации не будут разглашаться по "понятным причинам".

По словам Юсова, характеризуя часть вышеупомянутых данных, весь мир понял, что "король голый". Речь идет об истощении силового аппарата российского диктатора Владимира Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

Операция в Белгородской области

22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области. В результате местные власти объявили режим контртеррористической операции, однако позже отменили его, несмотря на то, что военные до сих пор находятся на территории региона.

Как рассказывал Юсов, сейчас часть населенных пунктов в области уже не контролируется российскими властями.

Агентство раскрывало все подробности об операции на территории Белгородской области.