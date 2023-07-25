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ГУР об обстрелах Россией Одессы: речь идет о целенаправленных ракетных ударах

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Вторник 25 июля 2023 21:40
ГУР об обстрелах Россией Одессы: речь идет о целенаправленных ракетных ударах Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российские обстрелы Одессы отличаются от подобных террористических атак оккупантов по другим городам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире Radio NV .

"Ситуация в отношении Одессы несколько отличается от подобных террористических атак в других городах, потому что речь идет о целенаправленных ракетных ударах и уничтожении памятников архитектуры, составляющих наследие ЮНЕСКО", - заявил Юсов.

По его словам, удары по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе – это не просто попадание и не случайность. В ГУР считают, что это целенаправленный удар, и потому есть много прямых и косвенных доказательств.

Обстрел Одессы и области

Отметим, что после выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, агрессор активно бьет по Одессе и по области.

Сегодня глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе повреждены 57 памятников архитектуры.

В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша. Российская ракета попала в центральный алтарь.

УПЦ МП заявила о "колоссальных разрушениях". Одесская епархия осудила террористический акт россиян

Добавим, что итальянское правительство готово приобщиться к восстановлению собора.

Больше о том, чем известен собор, – читайте в материале РБК-Украина.

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