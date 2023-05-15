В ГУР назвали количество российских войск в Запорожской и Херсонской областях

"Мы не фиксируем сейчас никакого отвода войск ни в Запорожской, ни в Херсонской областях. Да, есть определенное движение - что-то они вывозят, кого-то эвакуируют, что-то пытаются украсть, но реального отвода боевых подразделений мы не видим. Например, Энергодар - они оттуда не уходят, но оттуда вывозят все, что могут украсть, вывезти и забрать: автомобили, оборудование из больниц. Они четко отдают себе отчет, что там будут боевые действия", - сказал он.

По его словам, россияне в оккупированной части Запорожской области готовятся к обороне, усиливают свои укрепления и строят новые. "Противник понимает, что сил для каких-то активных наступательных действий у них уже совсем не осталось. Единственная задача, которая перед ними стоит, - это содержание тех позиций, которые у них сейчас есть. О каком-то дальнейшем наступлении речь уже совершенно не идет", - отметил он. Черняки.

Как отметил Черняк, это можно видеть даже на примере заявления Пескова, недавно сказавшего, что они якобы не ведут войну. И это месседж, который уже распространяется как среди российской пропаганды, так и среди их войск.

"На оккупированной части Херсона мы наблюдаем такие же процессы. Личный состав там остается. Они будут обороняться, они строят там оборонные сооружения", - добавил он.

В целом, по словам Черняка, на оккупированных территориях этих двух областей россияне сосредоточили около 152 тысяч личного состава.