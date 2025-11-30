ГУР ликвидировало "кадыровцев" и их нелегальный бизнес под Бердянском: видео операции

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины под временно оккупированным Бердянском Запорожской области ликвидировали "кадыровцев", которые организовали незаконный бизнес с ворованным топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР.
Как сообщается, 29 ноября на территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области прогремело два взрыва - в результате успешной операции ГУР и Движения сопротивления российские захватчики из так называемого подразделения "Ахмат" понесли потери.
Украинские партизаны выяснили, что "кадыровцы" организовали "схематоз" с краденым топливом - соляркой барыжили в одной и той же точке на трассе под Бердянском.
После минирования места "торговли" в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва.
В результате первого взрыва "кадыровцы" запаниковали - кто уцелел, тот убежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап - тогда сдетонировало второй раз.
В итоге - успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались "хапуги" из оккупационного подразделения "Ахмат". Количество потерь среди личного состава врага уточняется.
Напомним, недавно ударные беспилотники ГУР во временно оккупированном Крыму ликвидировали несколько радиолокационных комплексов и корабельный вертолет россиян.
В ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.
Также ночью 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы. ГУР успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".