ГУР ликвидировало "кадыровцев" и их нелегальный бизнес под Бердянском: видео операции

Как сообщается, 29 ноября на территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области прогремело два взрыва - в результате успешной операции ГУР и Движения сопротивления российские захватчики из так называемого подразделения "Ахмат" понесли потери.

Украинские партизаны выяснили, что "кадыровцы" организовали "схематоз" с краденым топливом - соляркой барыжили в одной и той же точке на трассе под Бердянском.

После минирования места "торговли" в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва.

В результате первого взрыва "кадыровцы" запаниковали - кто уцелел, тот убежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап - тогда сдетонировало второй раз.

В итоге - успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались "хапуги" из оккупационного подразделения "Ахмат". Количество потерь среди личного состава врага уточняется.