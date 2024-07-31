ГУР о кибератаках в России: не можем подтвердить или опровергнуть, но дальше будет

"Не можем ни подтвердить это, ни опровергнуть. Но точно дальше будет. Действительно наблюдались неделю массированные атаки на военную цифровую киберинфраструктуру врага. Надо понимать, что речь идет о финансовом секторе, а также другом киберсекторе противника, который вовлечен в финансирование и обеспечение геноцидной войны против украинцев», - заявил Юсов.

По словам представителя ГУР, ряд финансовых учреждений, а также Центробанк Российской Федерации, по состоянию на вчерашний день, не смогли восстановить свои услуги и сервисы. Также есть информация об утечке данных. Их смогут изучить киберспециалисты и использовать в соответствующих целях.

"Очевидно враг должен понимать на всех направлениях, в том числе на киберпространстве, что за агрессию против Украины будет возмездие и последствия", - добавил он.

Кибератаки на Россию

Согласно данным источников РБК-Украина в спецслужбах, в течение недели украинская разведка осуществляла масштабную кибератаку против финансового сектора и правительственных ресурсов России. Во время операции удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

Следует добавить, что это не единственная кибератака против врага. Как пример, недавно украинская разведка осуществила кибератаку почти на сотню российских сайтов.

Также под удар попадали несколько компаний в России, поддерживающих войну против Украины.