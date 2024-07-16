Украинская разведка совершила кибератаку почти на сотню российских сайтов, - ГУР
Украинская разведка вместе с киберволонтерами атаковала около сотни российских веб-ресурсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Telegram.
Как отмечают в ведомстве, 15 июля 2024 волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами ГУР МО Украины атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора.
"Да, по состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают "лежать" 39", - информируют в разведке.
Кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, обслуживающих причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.
В частности, поражения потерпели:
- "MITgroup" – группа компаний, занимающаяся разработкой корпоративных веб-сайтов.
- "Пермский завод промоборудования" - предприятие, производящее и поставляющее подъемное оборудование для промышленных объектов.
- "Объединенные крановые технологии" – торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования.
- "РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобилей LADA.
В результате кибератаки внешний вид пораженных веб-ресурсов агрессора претерпел определенные изменения - теперь вместо привычных московитам разделов на сайтах видны только свиная голова и код ошибки "404".
Не первый случай
Напомним, что накануне во временно оккупированном Крыму хакеры ГУР атаковали серверы пропагандистских СМИ, операторов связи, системы регистрации и контроля движения по Керченскому мосту.
Также недавно мы сообщали о том, как один из крупнейших интернет-провайдеров Москвы и области может обанкротиться из-за хакерской атаки украинской разведки. Речь идет о компании "Риалком".
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