Правоохранители идентифицировали россиян, ответственных за обезглавливание бойца ВСУ

Правоохранители установили личность украинского защитника, который был жестоко убит на фронте. Также идентифицировали россиян, ответственных за обезглавливание бойца ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Андрея Костина в Twitter.

"Об расследовании жестокого убийства защитника Украины в Донецкой области, о котором стало известно вчера. Установлено личность погибшего. Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных", - отметил Костин.

Он также сообщил, что украинские правоохранители идентифицировали российских командиров, потенциально ответственных за обезглавливание украинского защитника. Информация еще проверяется.

Генпрокурор Украины подчеркнул, что факт жестокого убийства воина является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение международным правом и общечеловеческой моралью - это государственная политика России.

"Каждый мировой лидер, который жмет руку Путину, должен осознавать, что жмет руку человеку, который поощряет варварские убийства", - добавил Костин.