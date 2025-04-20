ВСУ разгромили колонну из 300 штурмовиков и бронемашин на Запорожском направлении (видео)
Оккупанты бросили более 300 штурмовиков и десятки бронемашин в массированную атаку на Запорожском направлении. ВСУ нанесли врагу сокрушительный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
По данным военных, под вечер 16 апреля, на украинские позиции, в частности на сектор, который держит 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, выдвинулись колонны вражеской техники с пехотой.
Их общее количество - более трех сотен штурмовиков и около 40 единиц бронированной техники:
- БМП,
- БТР,
- танки,
- квадроциклы.
"Отражение массированной атаки стало примером эффективного взаимодействия различных боевых подразделений", - подчеркнули военные.
По данным бригады, аэроразведка вовремя обнаружила вражеские колонны, благодаря чему операторы БПЛА начали уничтожать технику за 8 километров до украинских позиций.
Одновременно подключилась ствольная артиллерия, которая нанесла по врагу мощный удар. Только незначительной части россиян удалось прорваться сквозь огневую завесу и дойти на расстояние поражения стрелкового оружия.
"Этих недобитков из минометов, пулеметов и автоматов гоняла уже наша пехота. Бой длился более двух часов и закончился затемно", - сообщили в бригаде.
Его результат - уничтожено 29 единиц вражеской бронированной техники и около 140 штурмовиков.
"Мы не потеряли ни одной позиции. В этот вечер россиянам наваляли так, что они это надолго запомнят. Те, что выжили", - подытожили военные.
Потери России
Напомним, что за последние сутки, с 19 на 20 апреля, потери российской армии составили более 900 солдат. В то же время воины ВСУ уничтожили:
- 49 артсистем,
- 64 дрона,
- 112 единиц автотехники противника.
Заметим, что, как сегодня сообщил Генеральный штаб ВСУ, российские военные до сих пор продолжают активно действовать на Покровском направлении.
Подробнее о ситуации по всем направлениям фронта, можно узнать в отчете Генштаба.
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