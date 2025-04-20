ВСУ разгромили колонну из 300 штурмовиков и бронемашин на Запорожском направлении (видео)

Оккупанты бросили более 300 штурмовиков и десятки бронемашин в массированную атаку на Запорожском направлении. ВСУ нанесли врагу сокрушительный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

По данным военных, под вечер 16 апреля, на украинские позиции, в частности на сектор, который держит 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, выдвинулись колонны вражеской техники с пехотой.

Их общее количество - более трех сотен штурмовиков и около 40 единиц бронированной техники:

БМП,

БТР,

танки,

квадроциклы.

"Отражение массированной атаки стало примером эффективного взаимодействия различных боевых подразделений", - подчеркнули военные.

По данным бригады, аэроразведка вовремя обнаружила вражеские колонны, благодаря чему операторы БПЛА начали уничтожать технику за 8 километров до украинских позиций.

Одновременно подключилась ствольная артиллерия, которая нанесла по врагу мощный удар. Только незначительной части россиян удалось прорваться сквозь огневую завесу и дойти на расстояние поражения стрелкового оружия.

"Этих недобитков из минометов, пулеметов и автоматов гоняла уже наша пехота. Бой длился более двух часов и закончился затемно", - сообщили в бригаде.

Его результат - уничтожено 29 единиц вражеской бронированной техники и около 140 штурмовиков.

"Мы не потеряли ни одной позиции. В этот вечер россиянам наваляли так, что они это надолго запомнят. Те, что выжили", - подытожили военные.