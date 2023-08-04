ГУР о "бавовне" в Крыму: демилитаризация продолжится, будет еще жарче

Российские войска используют временно оккупированный Крым как большую логистическую базу. Именно поэтому взрывы на военных объектах РФ на полуострове будут продолжаться и захватчикам будет еще жарче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Это (нефтебаза в Феодосии - ред.) заправка кораблей Черноморского флота. Это важный объект (для поражения - ред.), которые и любые объекты на теории оккупированного Крыма и другой оккупированной территории, которые используются для поддержки корпуса захватчиков. Речь идет и о наземных силах и флоте", - сказал Юсов.

Он отметил, что в перспективе они "подлежат дальнейшей демилитаризации".

"Мы видели это, видим это сейчас и эта работа будет продолжаться. Опять же без комментариев и деталей на этом этапе. Но понятно, что оккупантам в Крыму будет все жарче", - подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, Крым продолжает использоваться захватчиками как большая логистическая база для перевалки сил и средств на оккупированный украинский юг.

"Это происходит для подкормки рашистского корпуса на временно оккупированной украинской территории. Все, что может этому помешать, подлежит дальнейшей работе. В частности, и такого рода эксцессов", - отметил Юсов.

Он объяснил, что речь идет о нефтебазах, поставляющих горючее и на флот, и для наземных сил РФ. А также о путепроводах, которые служат для переброски техники и живой силы оккупантов.

"Это всего не должно быть в Крыму. Конечно, еще раз можем порекомендовать крымчанам держаться подальше от любых объектов рашистов, а также тех, которые они используют для ведения геноцидной войны против Украины", - подчеркнул представитель ГУР.

Взрывы в Крыму

В ночь на 4 августа произошла атака морских дронов на портовый город Новороссийск, где был подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". Также громко было и в Феодосии (Крым), где якобы ПВО оккупантов работала по беспилотникам.

Все, что известно о взрывной ночи для оккупантов в Крыму, - читайте в материале РБК-Украина.