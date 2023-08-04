Взрывная ночь в "передовом тылу" оккупантов. Что известно об атаке на Новороссийск и Феодосию

В ночь на 4 августа произошла атака морских дронов на портовый город Новороссийск, где был подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". Также громко было и в Феодосии (Крым), где якобы ПВО оккупантов работала по беспилотникам.

РБК-Украина ниже собрало все, что известно о взрывной ночи для оккупантов казалось бы глубоком для них тылу.

Фото: Феодосия и Новороссийск на карте (google.com.ua/maps)

Атака морских дронов на Новороссийск

Первые сообщения в российских Telegram-каналах о взрывах в Новороссийске Краснодарского края появились еще около часа ночи.

Первые взрывы произошли в районе Южной Озериевки, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Очевидцы сообщали о том, что якобы видели "яркую вспышку над морем и взрывы там, где КТК".

По неподтвержденным пока данным, морские дроны якобы атаковали так называемый "нефтяной маяк". Это дистанционная система приема нефти в море, расположенная в нескольких километрах от берега.

Отметим, что у КТК есть нефтяной терминал под Новороссийском. Но, как передают росСМИ, пресс-служба компании заверила, что "терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры".

Впоследствии, уже ближе к утру жители сообщили о новых взрывах и звуках стрельбы над морем. По данным российских Telegram-каналов, взрывы на воде и стрельба раздавались в Мисхако в Новороссийске.

"В Мисхако в Новороссийске стрельба, взрывы в воде. Вероятно, идет атака морских дронов", - заявляли очевидцы.

После шквала паники и недоразумений местных жителей о происходящем с "разъяснением" вышло Минобороны РФ. Там заявили, что военно-морскую базу в Новороссийске попытались атаковать два морских безэкипажных катера. Традиционно у Шойгу сообщили, что атака "отбита", а в совершенном обвинили Украину.

"При отражении атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - утверждают в Минобороны РФ и добавляют, что безэкипажные катера якобы уничтожили в районе села Мисхак.

С реакцией выступил и мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он заявил, что атаку на военно-морскую базу смогли отбить экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".

Но несмотря на кичливость россиян, что якобы "атака отбита успешно", уже им пришлось установить временный запрет движения судов в порту Новороссийска.

Подбит корабль в Новороссийске

Но как впоследствии выяснилось, не так успешна была отбита атака у россиян в Новороссийске как они об этом говорили. В сети стали публиковать кадры с подбитым большим десантным кораблем РФ. Сначала видео распространил один из российских так называемых "военкоров". Он заявил, что у корабля затопило один из отсеков, из-за чего его опрокинуло на бок.

Речь шла о судне "Оленегорский горняк", которое пытались отбуксировать к берегу после атаки.

Впоследствии источники РБК-Украина сообщили, что вместе с ВМС провели успешную спецоперацию в результате которой был атакован большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске.

"В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Так что все заявления россиян об "отбитой атаке" - фейк", - отметили в СБУ в комментарии изданию.

На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа.

"Бавовна" была и в Феодосии

Громко этой ночью было и во временно оккупированном Крыму. Взрывы раздавались в Феодосии. Местные Telegram-каналы массово распространяли в сети видео якобы работы ПВО оккупантов.

По неподтвержденным данным, беспилотники могли атаковать нефтебазу в городе. В подтверждение этому некоторые паблики публиковали видео пожары. Но, как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пожара на нефтебазе в результате взрыва не произошло.

Кроме того, сообщалось, что после "хлопка" в Феодосии исчез свет в некоторых районах, а также возникли проблемы с интернетом.

Что касается реакции самой "власти", то оккупанты традиционно утверждают, что попытка атаки беспилотников была "успешно отбита".

В частности, советник гауляйтера Крыма Олег Крючков заявил об атаке 13 беспилотников, которые "были сбиты средствами ПВО". По его словам, 10 БПЛА были уничтожены, а еще три - "посадили" средствами радиоэлектронной борьбы.

Повреждений и пострадавших, по версии оккупантов, нет.

Атака показала, что Новороссийск - это уже не глубокий тыл

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя ночную атаку на Новороссийск, акцентировал, что в этом случае в первую очередь главный сам прецедент.

"Порт в Новороссийске с учетом полномасштабной войны в Украине считается фактически тыловым. Это фактически глубокий тыл в акватории Черного моря, к которому ничего не долетает и не доплывает. Но сейчас мы увидели другую картину", - говорит Коваленко.

Он объяснил, как в свое время Крым был тыловым полуостровом для оккупантов, а затем перестал таким быть. Так же произошло и в этой ситуации.

"Скажем так, понимание тыла разное. Это фактически тыл почти на передовой. Назовем это "передовым тылом". И сейчас Новороссийск, который когда-то был глубоко тыловым портом, становится фактически постепенно тылом у передовой", - заметил Коваленко.

Эксперт обратил внимание, что эта ночная атака демонстрирует, что в Черном море нет безопасного места российской Черноморской флотилии.

"Безопасное место для нее может быть в Каспийском море. То есть это такой прозрачный намек", - добавил Коваленко.

Почему подбитый корабль является серьезным уроном для РФ?

Эксперт обращает внимание на то, что у россиян большие проблемы со строительством новых десантных кораблей.

"В Черном море они даже были вынуждены в свое время (в 2021 году) за счет Балтийского флота и средних десантных катеров из Каспийской флотилии увеличивать количество десантной компоненты во время учений. Они делали это для того, чтобы полностью имитировать масштабное десантирование", - напомнил Коваленко.

Он обращает внимание, если в Новороссийске у корабля были действительно получены серьезные повреждения одного, то это будет серьезная потеря для российской флотилии.

Связаны ли между собой атаки на Новороссийск и Феодосию?

По словам Коваленко, все эти действия совершаются комплексно. Ибо есть план на несколько дней, неделю или месяц, что нужно сделать. Так что все распланировано.

"Вот, например, взрывается склад с боеприпасами в Бердянске, а в ту же ночь и в Мелитополе. Возникает вопрос - это все совпадение или было спланировано? Конечно это все общий комплекс огневого воздействия на такие объекты оккупантов", - говорит собеседник.

Если раньше мы говорили о том, что происходит влияние на объекты оккупантов на временно оккупированных территориях ближнего тыла, то сейчас мы говорим о глубоком тыле.

"Это все то же самое, только переносится глубже. И используются другие средства. То есть не ствольная артиллерия и РСЗО, а дроны или крылатые ракеты", - добавляет эксперт.

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