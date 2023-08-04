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ГУР про "бавовну" в Криму: демілітаризація продовжиться, буде ще спекотніше

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Крим, П'ятниця 04 серпня 2023 14:30
ГУР про "бавовну" в Криму: демілітаризація продовжиться, буде ще спекотніше Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (suspilne.media)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська використовують тимчасово окупований Крим як велику логістичну базу. Саме тому вибухи на військових об'єктах РФ на півострові продовжуватимуться і загарбникам буде ще спекотніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це (нафтобаза у Феодосії - ред.) заправка кораблів Чорноморського флоту. Це важливий об'єкт (для ураження - ред.), які та будь-які об'єкти на теорії окупованого Криму та іншої окупованої території, які використовуються для підтримки корпусу загарбників. Йдеться й про наземні сили та флот", - сказав Юсов.

Він зазначив, що в перспективі вони "підлягають подальшій демілітаризації".

"Ми бачили це, бачимо це зараз і ця робота триватиме. Знову ж таки, без коментарів та деталей на цьому етапі. Але зрозуміло, що окупантам в Криму ставатиме все спекотніше", - наголосив представник ГУР.

За його словами, наразі Крим продовжується використовуватися загарбниками як велика логістична база для перевалки сил і засобів на окупований український південь.

"Це відбувається для підживлення рашистського корпусу на тимчасово окупованій українській території. Все, що може цьому перешкодити підлягає подальшій роботі. Зокрема, й такого роду ексцесів", - зазначив Юсов.

Він пояснив, що мова йде про нафтобази, які постачають пальне і на флот, і для наземних сил РФ. А також про шляхопроводи, які слугують для перекидування техніки та живої сили окупантів.

"Цього всього не повинно бути в Криму. Звичайно, ще раз можемо порекомендувати кримчанам триматись подалі від будь-яких об'єктів рашистів, а також тих, які вони використовують для ведення геноцидної війни проти України",- наголосив представник ГУР.

Вибухи в Криму

У ніч на 4 серпня сталася атака морських дронів на портове місто Новоросійськ, де був підбитий десантний корабель "Оленегорский горняк". Також гучно було й у Феодосії (Крим), де нібито ППО окупантів працювала по безпілотниках.

Все, що відомо про вибухову ніч для окупантів у Криму, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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