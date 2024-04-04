ГУР анонсировало новые атаки после "прилетов" в Татарстане: радиус будет увеличиваться

Удары по Татарстану

Напомним, 2 апреля на нескольких объектах в Татарстане прогремели взрывы. Российские СМИ писали о том, что регион впервые атаковали дроны. При этом россияне жаловались на пострадавших.

Позже источник РБК-Украина в спецслужбах рассказал, что ГУР организовало операцию, в рамках которой был нанесен удар по заводу, где собирают дроны-камикадзе "Шахед". Он находится в городе Елабуга (Татарстан).

Затем источники РБК-Украина рассказали, что ГУР совместно с СБУ организовали атаку и на нефтеперерабатывающий завод, который находится в городе Нижнекамск (Татарстан).

Стоит заметить, что эти объекты находятся на расстоянии более тысячи километров от границы с Украиной.

К слову, 1 апреля украинский вице-премьер Михаил Федоров заявлял о том, что у Украины уже есть беспилотники, которые могут наносить удары по целям на расстоянии более тысячи километров.

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