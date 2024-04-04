ГУР анонсувало нові атаки після "прильотів" у Татарстані: радіус буде збільшуватися

Удари по Татарстану

Нагадаємо, 2 квітня на кількох об'єктах у Татарстані пролунали вибухи. Російські ЗМІ писали про те, що регіон уперше атакували дрони. При цьому росіяни скаржилися на постраждалих.

Пізніше джерело РБК-Україна в спецслужбах розповіло, що ГУР організувало операцію, в рамках якої було завдано удару по заводу, де збирають дрони-камікадзе "Шахед". Він знаходиться в місті Єлабуга (Татарстан).

Потім джерела РБК-Україна розповіли, що ГУР спільно з СБУ організували атаку і на нафтопереробний завод, який знаходиться у місті Нижньокамськ (Татарстан).

Варто зауважити, що ці об'єкти перебувають на відстані понад тисячу кілометрів від кордону з Україною.

До речі, 1 квітня український віце-прем'єр Михайло Федоров заявляв про те, що Україна вже має безпілотники, які можуть завдавати ударів по цілях на відстані понад тисячу кілометрів.

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