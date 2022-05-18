Гумдопомога переселенцям: у Львівській області припиняють щотижневу видачу

Таким чином, гуманітарну допомогу для переселенців видаватимуть лише при першій реєстрації.

"Допомога буде видаватись ще сьогодні (пост опублікований 17 травня), в середу і четвер, а надалі - тільки при першій реєстрації особам, які приїжджають до нас на тимчасове місце проживання", - пояснили в міськраді.

Тепер, як зазначають в повідомленні, Бериславська міська рада буде концентруватись на відправлені гуманітарних вантажів до тих територій, які зазнали значних руйнувань, і де зараз ця допомога є вкрай необхідна, а також - для забезпечення всім необхідним людей, які проживають у закладах освіти громади.

"Членів сімей, чиї рідні зараз перебувають у Збройних силах України й стоять на захисті нашої Держави, та тих, хто втратив своїх рідних у війні з окупантом, запрошуємо прийти в Бориславську міську раду в п’ятницю, 20 травня, з 10 до 14 години для отримання гуманітарної допомоги, яку скерували польські партнери. Просимо мати при собі документ, що посвідчує особу", - закликали в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні розширили перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2,2-2,5 тисяч грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій.

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