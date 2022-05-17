Кабмін розширив перелік категорій для виплати 2 200 - 2 500 гривень: хто отримає допомогу
Сьогодні розширили перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій. Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті "єДопомога".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій.
"Тепер виплати зможуть отримати й наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території", - повідомив Шмигаль.
Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті "єДопомога", а з часом така можливість з’явиться в "Дії".
Нагадаємо, з травня діють нові правила виплат постраждалим від війни.
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з урядом України. Українці можуть отримати допомогу лише за однією з цих програм.