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Кабмін розширив перелік категорій для виплати 2 200 - 2 500 гривень: хто отримає допомогу

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 21:21
Кабмін розширив перелік категорій для виплати 2 200 - 2 500 гривень: хто отримає допомогу Фото: Денис Шмигаль (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні розширили перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій. Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті "єДопомога".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій.

"Тепер виплати зможуть отримати й наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території", - повідомив Шмигаль.

Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті "єДопомога", а з часом така можливість з’явиться в "Дії".

Нагадаємо, з травня діють нові правила виплат постраждалим від війни.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з урядом України. Українці можуть отримати допомогу лише за однією з цих програм.

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