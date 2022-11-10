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Гуменюк ответила, видят ли военные отход россиян в Херсонской области

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска перемещают силы и вооружение в Херсонской области. Впрочем, несмотря на это, некоторые оккупанты все еще остаются на правом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем за маневрами врага. Действительно, они происходят в определенной части. Они ( войска РФ - ред.) перемещают вооружение, технику и подразделения, но при этом еще остаются силы и на правом берегу. В любом случае продолжается войска операция, условия и направления которой мы не разглашаем, а делаем свою работу", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, линия фронта на юге продолжает меняться под движением и напором украинских сил, но "пока ее комментировать неуместно".

По поводу сообщений об освобождении Снигиревки (Николаевская область) Гуменюк уклонилась от ответа, призвав "дождаться момента, когда ВСУ смогут закрепиться и сообщить о соответствующей работе".

Освобождение Херсонской области

Напомним, что 9 ноября российское высшее командование заявило о так называемом "отходе" с правого берега Днепра на левый.

После этого в Генштабе прокомментировали заявление россиян. Там объяснили, что возможный выход вражеских войск из Херсона является результатом активных действий украинских бойцов. Впрочем, сейчас нельзя подтвердить или опровергнуть бегство оккупантов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что "никто просто так никогда не уходит" , обратив внимание на работу наших бойцов.

Также глава государства подчеркнул, ВСУ работают над освобождением оккупированных территорий, в том числе и Херсона, поэтому командование сохраняет информационную тишину, чтобы следующие шаги были неизвестны для россиян.

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