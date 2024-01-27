Гуменюк о ситуации на юге: наблюдаем "тахикардию" в российских штурмах

"Мы наблюдаем некую тахикардию в их штурмах. Они увеличивают, уменьшают, нервно возвращаясь на свои позиции с потерями. Опять разрабатывают какие-то ужасные планы и приходят к штурму опять же пешим порядком, без прикрытия бронированной техникой, и, неся потери, возвращаются на место", - рассказала Гуменюк.

В течение суток, как отметила Гуменюк, было зафиксировано 4 боестолкновения. Враг пытался прощупать прочность обороны наших воинов, впрочем, ВСУ продолжают работу по закреплению на позициях и расширению плацдармов.

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские и российские войска ведут позиционные бои на многих участках фронта. ВСУ удерживают позиции в районе Крынок на восточном берегу Херсонской области.

Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. В частности, наши военные уничтожили еще 770 российских террористов, 6 танков и не только.