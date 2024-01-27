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Гуменюк о ситуации на юге: наблюдаем "тахикардию" в российских штурмах

Фото: Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На юге российские оккупанты увеличивают, а затем уменьшают штурмовые действия. Военные наблюдают некую "тахикардию" у врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем некую тахикардию в их штурмах. Они увеличивают, уменьшают, нервно возвращаясь на свои позиции с потерями. Опять разрабатывают какие-то ужасные планы и приходят к штурму опять же пешим порядком, без прикрытия бронированной техникой, и, неся потери, возвращаются на место", - рассказала Гуменюк. 

В течение суток, как отметила Гуменюк, было зафиксировано 4 боестолкновения. Враг пытался прощупать прочность обороны наших воинов, впрочем, ВСУ продолжают работу по закреплению на позициях и расширению плацдармов.

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские и российские войска ведут позиционные бои на многих участках фронта. ВСУ удерживают позиции в районе Крынок на восточном берегу Херсонской области.

Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. В частности, наши военные уничтожили еще 770 российских террористов, 6 танков и не только.

 

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