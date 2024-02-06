Ситуация на фронте сегодня 6 февраля

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Новобахмутовки (Донецкая область) и поразили три артиллерийских средствах противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 81 боевое столкновение.

Также враг нанес 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Покровка, Шпиль, Голышевское, Константиновка Сумской области; Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Плетеневка, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 14 атак у Белогоровки Луганской области; Тернов, севернее Григорьевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполовка, Серебрянка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз пытались улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 4 атаки у Работино и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Работино, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон, Новоберислав, Берислав Херсонской области.

Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Крынки, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам противника.