Больше 1000 оккупантов, 35 ББМ и 18 артсистем. Потери РФ в войне за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 6 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6 февраля, составили 1020 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 390 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 артсистем, 35 ББМ и 41 единица автомобильной техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.24 ориентировочно составили: личного состава - около 390580 (+1020) человек ликвидировано;

танков - 6365 (+17) ед.;

боевых бронированных машин - 11857 (+35) ед;

артиллерийских систем - 9367 (+18) ед.;

РСЗО - 979 ед.;

средства ПВО - 665 (+1) ед.;

самолетов - 332 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 ед.;

крылатые ракеты - 1848 ед.;

корабли/катера - 24 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12453 (+41) ед.;

специальная техника - 1496 (+10) ед. Ситуация на фронте Военные ВСУ отразили 20 атак противника на Лиманском направлении, удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 3 склада боеприпасов противника. По данным Института изучения войны, российские войска незначительно продвинулись в северной части Синьковки и к востоку от Ямполевки. Также подтвердили наступление в районе Северска к северо-востоку от Бахмута, а ВСУ продвинулись к к юго-западу от Авдеевки.