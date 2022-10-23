Гуменюк о ситуации на Херсонском направлении: продолжаем двигать линию фронта

"Нужно быть очень критическими касаемо сообщений, звучащих в условиях гибридной войны. В частности, коллаборационная и оккупационная власть ориентирована как раз очень мощно на информационный фронт, чтобы сеять панику среди населения, в том числе и тот же техногенный шантаж относительно потенциала использования Каховской ГЭС ", - заявил Гуменюк.

Как пояснила Гуменюк, россияне продолжают шантажировать тем, что ВСУ якобы планируют ударить по ГЭС, несмотря на то, что оккупанты сами же заминировали объект и уволили всех украинских работников, таким образом ограничив доступ и усилив охранный режим.

"Это как раз все свидетельствует о подготовке определенных мер манипуляционного характера, который они пытаются использовать. Да, они продолжают сами эвакуироваться с правого на левый берег, это не так стремительно происходит именно потому, что они используют только альтернативные переправы, не могут пользоваться полноценными мостами ", - отметила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг".

По словам Гуменюк, россияне продолжают бежать с правого берега, перемещая на левый разные элитные подразделения и офицерский состав, оставляя лишь мобилизованных по принципу "кого не жалко".

Между тем ВСУ продолжают двигать линию фронта, несмотря на то, что оккупанты крепко засели за оборонительным рубежом.

"Наша работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу", - пояснила Гуменюк.