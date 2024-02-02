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Гуменюк рассказала, сколько военных РФ сейчас находятся на левом берегу Днепра

Украина, Пятница 02 февраля 2024 10:57
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Гуменюк рассказала, сколько военных РФ сейчас находятся на левом берегу Днепра Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях находится более 70 тысяч российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, вражеская группировка, пытающаяся отбросить Силы обороны с левого берега, постоянно меняется в количественном и качественном составе.

"Потому что, страдая от неудачных штурмовых действий, они теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава. И подразделения вынуждены постоянно маневрировать и перебрасываться на разные направления. Общая группировка врага на левом берегу оценивается в более чем 70 тысяч личного состава и сотни вооружения и техники", - рассказала Гуменюк.

При этом спикер подчеркнула, что не все эти войска сосредоточены непосредственно вдоль линии фронта.

"Они находятся в более глубоких тылах, откуда подтягиваются как дополнительный ресурс", - пояснила она.

Гуменюк также сообщила, что обстановка на левом берегу Днепра очень сложна, в том числе в том, что динамика вражеских штурмов истощает.

"Если в позапрошлые сутки это было лишь три попытки штурмовых действий, то в прошлые они активизировались до 13 таких попыток", - рассказала спикер.

Она отметила, что постоянной остается традиция неиспользования врагом бронетехники.

"Россияне отдают себе отчет, что тот период времени, который мы удерживаем эти плацдармы и работаем над их расширением, очевидно направлен на их дальнейшее укрепление и наше продвижение. Они пытаются нам препятствовать в этом, а мы делаем свою работу", - добавила Гуменюк.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью прошлого года стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

Военные эксперты предполагают, что наступательные возможности российских войск на левом берегу Херсонской области ограничены. Причиной является слабая подготовка и координация захватчиков.

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