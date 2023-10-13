Гуменюк рассказала о ситуации на юге и потерях речного флота РФ

Силы обороны хорошо закрепились на правом берегу Херсонской области, и если российские оккупанты попытаются форсировать Днепр, то "попадут в ловушку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, оккупанты подтягивают свои лодки к левобережью, восстанавливают запасы, но украинские бойцы их постоянно уничтожают. В частности, за прошедшие сутки ликвидировано два вражеских плавсредства.

"Регулярно пытаемся "срезать" этот их речной недофлот", - сказала Гуменюк.

Она рассказала, что группы вражеских лодок маневрируют среди островов, вдоль левого берега, патрулируя и наблюдая за действиями Сил обороны.

Относительно возможности осуществления врагом попытки форсировать Днепр, Гуменюк отметила, что это была бы "совершенно летальная для них история". По ее словам, Силы обороны крепко закрепились на правом берегу и будут противодействовать таким попыткам.

"Поэтому это невозможно фактически, и даже если какая-то ДРГ отчаяний и высадится, то она попадет в ловушку", - отметила спикер.

При этом добавила, что такие попытки на сегодняшний день не фиксируются, но происходит маневрирование между островами, где они пытаются развернуть наблюдательные посты, подвести боеприпасы и поменять личный состав.

По словам Гуменюк, левобережье Херсонской области для российских оккупантов стало хабом, где они пытаются восстановить подразделения после горячих столкновений на Запорожском и восточном направлении.

В то же время она отметила, что силы врага, которые сосредоточены на левобережье, достаточно мощные, подготовленные и держат оборону, но их количество не увеличивается.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что российские диверсионные группы пытаются маневрировать на временно оккупированной части Херсонской области, при этом бойцы ВСУ успешно уничтожают вражеские ДРГ и надежно держат оборону в районе реки Днепр.