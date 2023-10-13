Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні та втрати річкового флоту РФ

Сили оборони добре закріпилися на правому березі Херсонської області, і якщо російські окупанти спробують форсувати Дніпро, то "потраплять у пастку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, окупанти підтягують свої човни до лівобережжя, поновлюють запаси, але українські бійці їх постійно знищують. Зокрема, за минулу добу ліквідовано два ворожі плавзасоби.

"Регулярно намагаємось "зрізати" цей їхній річковий недофлот",- сказала Гуменюк.

Вона розповіла, що групи ворожих човнів маневрують серед островів, вздовж лівого берега, патрулюючи та спостерігаючи за діями Сил оборони.

Щодо можливості здійснення ворогом спроби форсувати Дніпро, Гуменюк зазначила, що це була б "абсолютно летальна для них історія". За її словами, Сили оборони міцно закріпилися на правому березі й протидіятимуть таким спробам.

"Тому це не можливо фактично, і навіть якщо якась ДРГ відчайдухів і висадиться, то вона потрапить в пастку", - зазначила речниця.

При цьому додала, що такі спроби на сьогодні не фіксуються, але відбувається маневрування поміж островами, де вони намагаються розгорнути спостережні пости, підвести боєприпаси та поміняти особовий склад.

За словами Гуменюк, лівобережжя Херсонської області для російських окупантів стало хабом, де вони намагаються відновити підрозділи після гарячих зіткнень на Запорізькому та східному напрямку.

Водночас вона зазначила, що сили ворога, які зосереджені на лівобережжі, є досить потужні, підготовлені й тримають оборону, але їхня кількість не збільшується.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, раніше керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські диверсійні групи намагаються маневрувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області, при цьому бійці ЗСУ успішно знищують ворожі ДРГ та надійно тримають оборону в районі річки Дніпро.