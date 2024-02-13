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ВСУ показали работу дронов по оккупантам в районе Крынок

Вторник 13 февраля 2024 21:02
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ВСУ показали работу дронов по оккупантам в районе Крынок Иллюстративное фото: ВСУ показали видео уничтожение россиян у Крынок (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска несут значительные потери на левобережье Херсонской области. ВСУ ликвидируют их с помощью ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

Украинские военные уже долгое время отвоевывают территории Украины, захваченные россиянами. В частности, еще в 2023 году им удалось закрепиться на небольшой части левого берега Днепра в Херсонской области.

Значительные потери россиянам там удается наносить с помощью сбросов боеприпасов из дронов и дронов-камикадзе. Так на видео от Сил обороны юга показано как военные уничтожают позиции россиян недалеко от Крынок.

Успехи ВСУ на левобережье

Напомним, еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области.

Недавно проект DeepState показал видео, на котором можно увидеть, что наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки на левобережье Херсонской области.

Тогда Гуменюк отмечала, что такой успех важен как для наших защитников, так и для жителей временно оккупированных территорий.

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Херсонская область Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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