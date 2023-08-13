Гуменюк о "продвижении" ВСУ на юге: такие разговоры нам очень вредят

"Нам очень вредят такие разговоры аналитиков, размышления на тему "а если бы". Надо доверять тем, кто делает эту боевую работу, слушать и прислушиваться к ним, поскольку это люди, которые находятся под вражеским огнем. Для того, чтобы не вызывать напряжения и ответ в сторону гражданского населения, существует информационная тишина", - сказала Гуменюк.

При этом она не отрицает, что украинские военные действительно проводили операции на левобережье Херсонской области.

"Проведение определенных операций, которые выполнялись на том участке местности, уже завершено. Мы продолжаем контрбатарейную борьбу, но продление ажиотажа в СМИ очень существенно вредит нашим защитникам, которые сейчас находятся под плотным огнем из-за напряжения этой ситуации", - объяснила спикер.

Она добавила, что Силы обороны на юге Украины продолжают контрбатарейную борьбу, сохраняя личный состав. По ее словам, выход на левый берег Днепра в Херсонской области - это попадание под огонь врага, поэтому важно выдержать "логику сделок".

Что этому предшествовало

Напомним, недавно Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники заявил, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.

При этом в Минобороны Украины позже опровергли информацию о якобы прорыве ВСУ.

Кроме того, ГУР сообщило, что бойцы-разведчики батальона "Шаман" провели операцию на левобережье Херсонской области и уничтожили подразделение ракетных войск россиян.

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