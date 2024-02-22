Гуменюк подтвердила удар по полигону с оккупантами в Херсонской области

"Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы", - сказала она.

По ее словам, в результате удара были уничтожены десятки российских оккупантов.

"Работа была проведена достаточно результативно как минимум 60 захватчикам точно уже больше не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем", - добавила спикер.

Гуменюк не раскрыла, какое вооружение было использовано для атаки, но подчеркнула, что Силы обороны "используют все имеющееся оружие и мощность".

Что этому предшествовало

Поздним вечером 21 февраля аналитики DeepState опубликовали видео удара, как отмечалось, по скоплению врага возле населенного пункта Подо-Калиновка на левом берегу Херсонской области.

По данным аналитиков, под удар попали 328 дшп, 810 обрмп и 81 сап россиян.

Силы обороны юга Украины также опубликовали соответствующее видео, но точно не указывали, где был нанесен удар и какие потери врага.

"Говорят, руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" приехало на полигон посмотреть, как будут "зачищать" Крынки... потому что Шойгу рассказывал, а не показывал. Присоединились к феерическому шоу. Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне... Сказано" - сделано", - говорится в сообщении.

Добавим, что Подо-Калиновка находится в примерно 40 км от населенного пункта Крынки, где украинские воины удерживают плацдарм.

Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял о якобы "зачистке плацдарма" в районе Крынок. Однако в ВСУ опровергли это.

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