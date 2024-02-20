Шойгу доложил о якобы "зачистке плацдарма" на левобережье Днепра. В ВСУ опровергли
В Минобороны РФ распространили заявления о якобы "зачистке плацдарма" на левобережье Днепра. Эта информация является манипуляцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу и Силы обороны юга Украины.
Что сказал Шойгу
Сегодня министр обороны РФ заявил, что населенный пункт Крынки в Херсонской области якобы зачищен войсками России.
"В целом по берегу Крынок уже стоят посты российских войск", - добавил он.
Также министр сказал, что к обстрелу населенного пункта причастны десантники, военные 810-й бригады морской пехоты и 45-й бригады спецназа ВДВ.
Разоблачение фейка
В Силах обороны юга заявили, что российско-оккупационные войска, не имея успеха в штурмовых действиях на левобережной части Херсонской области, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.
"Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - добавили военные.
Сил обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу.
Также украинские военные сообщили, что осуществив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу.
Успехи ВСУ на левобережье
Напомним, еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области.
Недавно проект DeepState показал видео, на котором можно увидеть, что наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки на левобережье Херсонской области.
Тогда представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что такой успех важен как для наших защитников, так и для жителей временно оккупированных территорий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.