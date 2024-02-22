Гуменюк підтвердила удар по полігону з окупантами у Херсонській області

"Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи", - сказала вона.

За її словами, внаслідок удару було знищено десятки російських окупантів.

"Робота була проведена досить результативно, до щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо", - додала речниця.

Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використане для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують всю наявну зброю та потужність".

Що цьому передувало

Пізно ввечері 21 лютого аналітики DeepState опублікували відео удару, як зазначалося, по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонської області.

За даними аналітиків, під удар потрапили 328 дшп, 810 обрмп та 81 сап росіян.

Сили оборони півдня України також поширили відповідне відео, але точно не вказували, де був завданий удар та які втрати ворога.

"Кажуть, керівництво угруповання російських окупаційних військ "Днєпр" приїхало на полігон подивитися, як "зачищатимуть" Кринки... бо Шойгу розповідав, а не показував. Долучилися до феєричного шоу. Ми ж попереджали: горіти вам в пекельному вогні... Сказано - зроблено", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що Подо-Калинівка знаходиться за приблизно 40 км від населеного пункту Кринки, де українські воїни утримують плацдарм.

Нещодавно глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявляв про нібито "зачистку плацдарму" у районі Кринок. Проте у ЗСУ спростували це.

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