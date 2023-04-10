ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гуменюк об оборонных сооружениях РФ: это не поможет, но пусть привыкают к земле

Новина українською →
Понедельник 10 апреля 2023 21:26
Гуменюк об оборонных сооружениях РФ: это не поможет, но пусть привыкают к земле Фото: руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска продолжают активно строить оборонительные сооружения, однако это им не поможет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире "Радио Донбасс.Реалии".

"Это засеивание полей минно-взрывным способом, то есть минирование полей. И теми же несчастными "зубами дракона", в которые они верят так праздник, и которые никого не остановят, в нашем случае. Это нарывание окопов, в чем они уже стали рекордсменами, учитывая 70-километровый окоп. Хотя им это не поможет, но пусть к земле привыкают", - сказала Гуменюк.

По ее словам, у российских войск есть несколько линий обороны, о которых известно украинской стороне. Однако эта информация не разглашается.

"Сколько их (оборонительных сооружений - ред.) наготовил враг, должно знать только военное командование для того, чтобы адекватно реагировать на это. Если мы объявим, о сколько линий обороны врага знаем, то он может изменить тактику. Нам это не на руку. Мы ждем того, чтобы все, что они настроили, им и пригодилось", - отметила Гуменюк.

Напомним, Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках окоп россиян в Запорожской области, протяженность которого составляет 70 километров.

Также ранее мы писали, что российские военные готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Об этом свидетельствует множество новых защитных сооружений, построенных с начала года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Война России против Украины
NEWS
Украина вернула из российского плена 100 военных
Украина вернула из российского плена 100 военных
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены