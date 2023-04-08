ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Рекордсмены". Гуменюк высмеяла 70-километровый окоп россиян в Запорожской области

Новина українською →
Суббота 08 апреля 2023 22:24
"Рекордсмены". Гуменюк высмеяла 70-километровый окоп россиян в Запорожской области Иллюстративное фото: россияне вырыли 70-километровый окоп в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются стать "рекордсменами по окопам", судя по их фортификационным сооружениям на временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ну, хоть в чем-то у них победа будет. Других побед не будет. Пусть будут рекордсменами по окопам", - подчеркнула Гуменюк.

Стоит заметить, что сегодня, 8 апреля, Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках окоп россиян в Запорожской области, длина которого составляет 70 километров.

Он пролегает от поселка Семеновка, который находится под Мелитополем, до поселка Мариновка Приморского района Запорожской области.

Журналисты выяснили, что россияне начали рыть окоп еще в начале сентября 2022 года и завершили работы 18 октября.

Фото: 70-километровый окоп россиян в Запорожской области (investigator.org.ua)

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов.

Также мы писали, что под Евпаторией зафиксировали 8-километровый окоп врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окопи Запорожская область Война России против Украины
NEWS
МИД раскритиковал Ватикан за приравнивание Украины и РФ: не способствует примирению
МИД раскритиковал Ватикан за приравнивание Украины и РФ: не способствует примирению
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян