Гуменюк о ночной атаке "Шахедов": критическая инфраструктура остается приоритетом для РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ночная атака снова была в тех традициях, которые враг закладывает нам по своей схеме. Работа противовоздушной обороны была очень мощной и долгой. Это истощение наших систем. Почти шесть часов маневрировали беспилотники. Характерной особенностью стало то, что направляет враг и на прифронтовые территории свои дальнобойные баражирующие снаряды", - рассказала Гуменюк.

Она также объяснила, почему российские "Шахеды" теперь больше атакуют прифронтовые территории.

"Очевидно, у них есть определенный "творческий поиск" новой тактики. Они исходят из имеющихся возможностей. В частности, наша боевая работа по левобережной Херсонской области привела к очередной потере пункта боеснабжения. В связи с этим видим снижение количества артиллерийских обстрелов. Они выискивают другие способы, которыми можно нанести удары по нашим мощностям, в частности, не военным, а по мощностям региона", - отметила спикер.

Гуменюк добавила, что, несмотря на то, что на юге Украины достаточно умеренная зима, враг не прекращает энергетический террор.

"Объекты критической инфраструктуры для него остаются приоритетными", - подчеркнула она.

Ночная атака по Украине 2 февраля

Российские войска атаковали территорию Украины "Шахедами". По данным воздушных сил ВСУ, беспилотники летели с южного и северного направлений. В Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницкого были слышны взрывы, в Кировоградской области работали силы ПВО.

Позже стало известно, что россияне повредили подстанцию в Кривом Роге.

Также оккупанты атаковали дронами объект инфраструктуры в Кировоградской области. Там вспыхнул пожар.

В общей сложности российские террористы атаковали территорию Украины 24 дронами-камикадзе типа "Шахед" по нескольким направлениям. Силам ПВО удалось уничтожить 11 беспилотников.