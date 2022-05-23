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Гуманітарний проект "Рятуємо життя" закупив продуктів майже на 6 млн євро

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Понеділок 23 травня 2022 18:25
Гуманітарний проект "Рятуємо життя" закупив продуктів майже на 6 млн євро Фото: гуманітарний проект "рятуємо життя" закупив продуктів майже на 6 млн євро (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Гуманітарний проект "Рятуємо життя" закупив продуктів харчування вже на 5,6 млн євро. Ці продукти купують в Європі та Україні, а потім формують з них Гуманітарні Набори для українців, які постраждали від війни, розв'язаної РФ в нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника проекту Олександра Вишнякова.

Крім того, силами проекту закуповуються і формуються стратегічні продуктові запаси в українських містах, які знаходяться недалеко від лінії військових дій.

"На зараз закуплено і доставлено вже понад 2,6 тисячі тонн продукції, в планах закупити ще тисячу тонн. Для порівняння: 2,6 тис. тонн - це залізничний склад більш ніж в 118 вагонів. Зараз в дорозі знаходиться 140 тисяч наборів, які зовсім скоро будуть розподілені серед жителів України", - розповів Вишняков.

Як відомо, проект був створений компаніями "Метінвест" і ДТЕК в координації з Фондом Ріната Ахметова для гуманітарної допомоги українцям. Проект вже допоміг 40 тисячам мирних жителів.

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