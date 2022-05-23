ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гуманитарный проект "Спасаем жизни" закупил продуктов почти на 6 млн евро

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 18:25
Гуманитарный проект "Спасаем жизни" закупил продуктов почти на 6 млн евро Фото: гуманитарный проект "Спасаем жизни" закупил продуктов почти на 6 млн евро (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Гуманитарный проект "Спасаем жизни" закупил продуктов питания уже на 5,6 млн евро. Эти продукты покупают в Европе и Украине, а потом формируют из них гуманитарные наборы для украинцев, пострадавших от войны, развязанной РФ в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя проекта Александра Вишнякова.

Кроме того, силами проекта закупаются и формируются стратегические продуктовые запасы в украинских городах, которые находятся недалеко от линии военных действий.

"На сейчас закуплено и доставлено уже более 2,6 тысячи тонн продукции, в планах закупить еще тысячу тонн. Для сравнения: 2,6 тыс. тонн - это железнодорожный состав более чем в 118 вагонов. Сейчас в пути находится 140 тысяч наборов, которые совсем скоро будут распределены среди жителей Украины", - рассказал Вишняков.

Как известно, проект был создан компаниями "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова для гуманитарной помощи украинцам. Проект уже помог 40 тысячам мирных жителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения