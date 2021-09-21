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Гуманітарна криза у світі: США приймуть наступного року 125 тисяч біженців

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США, Вівторок 21 вересня 2021 02:21
Гуманітарна криза у світі: США приймуть наступного року 125 тисяч біженців Фото: США приймуть наступного року 125 тисяч біженців (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США в 2022 році приймуть 125 тисяч біженець, аби "задовольнити потреби, викликані гуманітарною кризою у світі". Це вдвічі більше, ніж Сполучені Штати прийняли цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За даними Держдепартаменту США, ця програма стосується тільки біженців, відібраних після декількох років вивчення їх файлів американськими службами безпеки й розвідки в таборах ООН по всьому світу для переселення в Сполучені Штати. У число цих біженців увійдуть, в основному, найбільш вразливі люди, люди похилого віку, вдови та інваліди.

Оголошення було зроблено у зв'язку з тим, що США евакуювали десятки тисяч мирних жителів Афганістану до 31 серпня після захоплення країни талібами.

"Сильна програма прийому має важливе значення для інтересів зовнішньої політики США і цілей національної безпеки і відображає основні цінності США", - зазначив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Нагадаємо, що афганським біженцям у США нададуть матеріальну допомогу. Кошти будуть видані на житло, продукт та інші необхідні для життя речі.

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