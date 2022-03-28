ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гуманітарні коридори сьогодні не відкриють. Можливі провокації з боку окупантів, - Верещук

Новость на русском →
Київ, Понеділок 28 березня 2022 10:36
Гуманітарні коридори сьогодні не відкриють. Можливі провокації з боку окупантів, - Верещук Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 березня в Україні не працюватимуть гуманітарні коридори. Причиною тому є можливі провокації на маршрутах з боку окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - сказала Верещук.

Нагадаємо, сьогодні омбудсмен Людмила Денісова повідомила про відкриття семи гуманітарних коридорів. Однак на сьогодні вони працювати не будуть.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація Ірина Верещук Війна Росії проти України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України