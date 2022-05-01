Зеленський після закону про ленд-лізу вручив Пелосі орден княгині Ольги
Президент України Володимир Зеленський вручив спікеру Палати представників США Ненсі Пелосі орден княгині Ольги. І відзначив її внесок у прийняття закону про ленд-лізу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
На зустрічі Зеленський висловив подяку США і особисто Пелосі за зусилля щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України.
"Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і президент Байден. Це і недавні потужні кроки з оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу - ми вдячні за це", - зазначив він.
Зі свого боку Пелосі передала привітання від Конгресу, заявивши, що США готові допомагати Україні, поки не завершиться війна проти Росії.
"За вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американського міждержавного співробітництва, підтримку суверенної, незалежної і демократичної України президент Володимир Зеленський нагородив спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі орденом княгині Ольги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, закон про ленд-лізу передбачає, що президент США повинен протягом 60 днів визначити прискорену процедуру постачання озброєнь для України. Вважається, що під час Другої світової війни ленд-ліз зіграв одну з ключових ролей у перемозі над нацизмом.
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