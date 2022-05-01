Гуманітарна та фінансова допомога Україні: Пелосі розкрила теми зустрічі із Зеленським
Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі розкрила теми, які обговорила з президентом України Володимиром Зеленським під час свого сьогоднішнього візиту до Києва. Вона зазначила, що зустріч з українським лідером тривала близько 3 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"США підтримують Україну, ми підтримуємо Україну до тих пір, поки не буде здобута перемога, і ми підтримуємо НАТО", - цитує телеканал заяву Пелосі журналістам у Жешуві, Польща, після від'їзду з України.
Спікер додала, що в ході зустрічі з Зеленським обговорювалася гуманітарна та фінансова допомога Україні. За її словами, розмова тривала близько 3 годин. Пелосі додала, що переділа українському лідеру послання від Конгресу США.
Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, Пелосі приїхала з візитом до Києва, де зустрілася з Зеленським.
Відзначити, президент України вручив спікеру Палати Представників Конгресу орден княгині Ольги за її внесок у прийнятті закону про ленд-лізу.
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