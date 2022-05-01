ru ua
Нд, 01 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гуманітарна та фінансова допомога Україні: Пелосі розкрила теми зустрічі із Зеленським

Новость на русском →
Жешув, Неділя 01 травня 2022 13:52
Гуманітарна та фінансова допомога Україні: Пелосі розкрила теми зустрічі із Зеленським Фото: Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі (twitter.com/speakerpelosi)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі розкрила теми, які обговорила з президентом України Володимиром Зеленським під час свого сьогоднішнього візиту до Києва. Вона зазначила, що зустріч з українським лідером тривала близько 3 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"США підтримують Україну, ми підтримуємо Україну до тих пір, поки не буде здобута перемога, і ми підтримуємо НАТО", - цитує телеканал заяву Пелосі журналістам у Жешуві, Польща, після від'їзду з України.

Спікер додала, що в ході зустрічі з Зеленським обговорювалася гуманітарна та фінансова допомога Україні. За її словами, розмова тривала близько 3 годин. Пелосі додала, що переділа українському лідеру послання від Конгресу США.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, Пелосі приїхала з візитом до Києва, де зустрілася з Зеленським.

Відзначити, президент України вручив спікеру Палати Представників Конгресу орден княгині Ольги за її внесок у прийнятті закону про ленд-лізу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни