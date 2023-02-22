Оккупанты в Мелитополе включили украинскую связь, чтобы выявить партизан, - мэр
Оккупанты включили украинскую связь в Мелитополе и пытаются таким образом выявить местных партизан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"На временно занятых территориях и через год после оккупации жители оказывают отчаянное сопротивление. Оккупанты хотят остановить это любым способом", - говорится в заявлении.
Мэр пояснил, что оккупанты привезли локационную станцию, которая может прослушивать мобильную связь и контролировать трафик. Также где-то они включили украинскую связь и надеются выявить патриотов или хотя бы подслушать о чем и с кем общаются люди.
"Это такая же провокация, как и с российскими военными авто, на которые захватчики устанавливали украинские номера и флаги и ездили по селам, чтобы обнаружить тех, кто будет радоваться украинским воинам", - добавил мэр города.
Напомним, что оккупанты Запорожской области готовят очередные провокации и действуют по уже известному "донецкому сценарию".
Российские оккупанты продолжают мародерить в Мелитополе. Решили захватить крупные предприятия.
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